В иркутском поселке загорелись магазин и торговый центр
В поселке Чунский Иркутской области загорелся строительный магазин, затем огонь перекинулся на соседнее здание торгового центра. Об этом сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.
Пожар начался вечером 27 февраля, около 20:45 по московскому времени, уточняет ТАСС со ссылкой на региональный главк ведомства. Загорелась кровля одноэтажного строения, оттуда огонь перекинулся на трехэтажный ТЦ.
Оба здания расположены на улице Ленина. На кадрах, которые показало ведомство, видно, что горит трехэтажное здание с вывеской «Торгово-деловой центр».
Площадь пожара достигла 1080 кв. м., возгорание локализовали. Погибших и пострадавших, по информации МЧС, нет.
Расследование обстоятельств пожара взяла на контроль региональная прокуратура.
Поселок Чунский расположен на севере Иркутской области в 500 км к северо-западу от Иркутска. По данным на 2021-й год в нем проживало около 14 тыс. человек.
Ранее, 26 февраля, пожар произошел на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артем в Приморском крае. Посетителей и работников магазина эвакуировали, никто не пострадал. Возгорание локализовали на площади 700 кв. м и потушили.
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