 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В иркутском поселке загорелись магазин и торговый центр

В иркутском поселке Чунский загорелись торговый центр и строительный магазин

В поселке Чунский Иркутской области загорелся строительный магазин, затем огонь перекинулся на соседнее здание торгового центра. Об этом сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Пожар начался вечером 27 февраля, около 20:45 по московскому времени, уточняет ТАСС со ссылкой на региональный главк ведомства. Загорелась кровля одноэтажного строения, оттуда огонь перекинулся на трехэтажный ТЦ.

Оба здания расположены на улице Ленина. На кадрах, которые показало ведомство, видно, что горит трехэтажное здание с вывеской «Торгово-деловой центр».

Площадь пожара достигла 1080 кв. м., возгорание локализовали. Погибших и пострадавших, по информации МЧС, нет.

В международном аэропорту Астаны произошел пожар
Общество
Фото:МЧС РК

Расследование обстоятельств пожара взяла на контроль региональная прокуратура.

Поселок Чунский расположен на севере Иркутской области в 500 км к северо-западу от Иркутска. По данным на 2021-й год в нем проживало около 14 тыс. человек.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Ранее, 26 февраля, пожар произошел на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артем в Приморском крае. Посетителей и работников магазина эвакуировали, никто не пострадал. Возгорание локализовали на площади 700 кв. м и потушили.

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Иркутская область Пожар торговый цетр
Материалы по теме
Пожар на складе в Подольске потушили
Общество
В международном аэропорту Астаны произошел пожар
Общество
СК начал проверку после пожара на месторождении в Томской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
Гены лидера. Почему большинство боссов так плохо руководят Pro, 07:00
Хакерские форумы начали ограничивать вымогателей-шифровальщиков Технологии и медиа, 07:00
Бизнес попросил выдавать субсидии напрямую, а не через банки Экономика, 07:00
В Париже украли ноутбук с планом безопасности на Олимпиаде Общество, 06:56
В США признали способность России поддерживать ОПК, несмотря на санкции Политика, 06:39
Apple отказалась от создания собственного электромобиля спустя десять лет Технологии и медиа, 06:22
Трамп одержал решительную победу в штате, где в 2020-м проиграл Байдену Политика, 06:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Республиканцы в США назвали исходом конфликта на Украине переговоры Политика, 05:57
В иркутском поселке загорелись магазин и торговый центр Общество, 05:46
СК заявил о завершении расследования взрыва на Крымском мосту в 2022 году Политика, 05:35
Против не пускавшей в кафе военных в Люберцах завели уголовное дело Политика, 05:19
«Тинькофф» сообщил о мошенничестве под предлогом «налога на спецоперацию» Технологии и медиа, 05:00
Шесть человек погибли и один пострадал в ДТП в Саратовской области Общество, 04:49
Зеленский прибыл в Албанию Политика, 04:28