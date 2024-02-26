 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Под Владивостоком загорелись склады «Леруа Мерлен»

Склады «Леруа Мерлен» загорелись в пригороде Владивостока

На складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артем Приморского края начался пожар, посетителей и работников магазина эвакуировали, сообщает агентство PrimaMedia.

На место прибыли пожарные. Им удалось локализовать огонь на площади 700 кв. м. В тушении пожара участвуют 45 специалистов МЧС и десять единиц техники. Погибших и пострадавших нет, угроза распространения огня на соседние здания отсутствует.

В Подольске локализовали пожар площадью 2 тыс. кв. м на складах
Общество

Прокуратура города Артема контролирует ход и результаты проверки по факту пожара на складе. Вскоре после начала пожара к горящим складам выехал прокурор города Андрей Камболин.

24 февраля во Владивостоке потушили пожар на строящемся объекте. По данным очевидцев, пламя вспыхнуло на территории стройки жилого комплекса «Футурист» в районе БАМа. Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 150 кв. м, погибших и пострадавших не было.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
Пожар Приморский край Приморье МЧС прокуратура Леруа Мерлен
Материалы по теме
В Новосибирске загорелся склад с продуктами питания
Общество
В Подмосковье загорелась крыша двухэтажного дома
Общество
Во Франции загорелся завод с 900 тоннами литиевых батарей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Депутат Госдумы назвал угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом Политика, 06:30
Умер звезда «Капитана Марвел» и «Звездного пути» Кеннет Митчел Общество, 06:09
Под Владивостоком загорелись склады «Леруа Мерлен» Общество, 05:40
Силуанов заявил о доходах бюджета «лучше ожиданий Минфина» Финансы, 05:34
Армия Израиля представила план эвакуации Рафаха правительству Политика, 05:24
Минобороны сообщило, что в Авдеевке ежедневно уничтожают до 400 мин Политика, 05:11
Институт авиации оценил срок появления истребителя 6-го поколения Политика, 04:46
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Рогов сообщил о взятии под контроль юга Работино российскими войсками Политика, 04:41
Ректор РАНХиГС предложил внедрять в России меритократию Общество, 04:14
Силуанов сообщил об обсуждениях с Китаем займов в юанях Финансы, 04:13
За год россияне потратили почти ₽918 млрд на доставку еды Экономика, 03:55
Минцифры обяжет Apple разрешать загружать сторонние приложения в России Бизнес, 03:42
Зеленский заявил о призыве Путина прекратить огонь в Донбассе в 2019 году Политика, 03:16
Вирусологи оценили выводы ученых об осложнениях после вакцин от COVID-19 Общество, 03:00