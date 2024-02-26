Под Владивостоком загорелись склады «Леруа Мерлен»
На складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артем Приморского края начался пожар, посетителей и работников магазина эвакуировали, сообщает агентство PrimaMedia.
На место прибыли пожарные. Им удалось локализовать огонь на площади 700 кв. м. В тушении пожара участвуют 45 специалистов МЧС и десять единиц техники. Погибших и пострадавших нет, угроза распространения огня на соседние здания отсутствует.
Прокуратура города Артема контролирует ход и результаты проверки по факту пожара на складе. Вскоре после начала пожара к горящим складам выехал прокурор города Андрей Камболин.
24 февраля во Владивостоке потушили пожар на строящемся объекте. По данным очевидцев, пламя вспыхнуло на территории стройки жилого комплекса «Футурист» в районе БАМа. Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 150 кв. м, погибших и пострадавших не было.
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