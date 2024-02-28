Под Таганрогом загорелось административное здание на 1 тыс. кв. м
В поселке Дмитриадовка к юго-западу от Таганрога загорелось административное здание на площади 1 тыс. кв. м, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.
О пожаре стало известно около 00:28 мск. Загорелось здание по адресу: ул. Тельмана, дом 26. По данным сервисов «Яндекс.Карты» и «2ГИС», поблизости расположены детский оздоровительный центр «Дмитриадовский» и частные дома.
Пожару присвоили второй ранг сложности из пяти возможных. К 02:05 мск возгорание локализовали.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в МЧС.
Ранее, 26 февраля, пожар произошел на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артем в Приморском крае. Посетителей и работников магазина эвакуировали, никто не пострадал. Возгорание локализовали на площади 700 кв. м и потушили.
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