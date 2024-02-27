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Политика ,  
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В Армении опровергли соглашение об обмене разведдаными с Францией

Аппарат Пашиняна: Армения не договаривалась с Францией об обмене разведданными
Никол Пашинян и Эмманюэль Макрон
Никол Пашинян и Эмманюэль Макрон (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Информация о том, что Армения договорилась с Францией об обмене разведданными во время визита премьера страны Никола Пашиняна в Париж не соответствует действительности. Об этом агентству Armenpress заявил директор Центра по связям с общественностью и информации аппарата главы правительства Гор Царукян.

Сообщение о заключении подобной договоренности между сторонами ранее появилось на франкоязычной блог-платформе Agoravox, уточняет агентство.

Царукян подчеркнул, что пользователи могут свободно регистрироваться и публиковать на платформе свои материалы, которые не подлежат редактированию. «Следовательно, источник не может считаться достоверным. Упомянутый, в частности, материал был опубликован лицом под ником «S. Lampion», после чего информация сразу же распространилась на азербайджанских страницах соцсети Х. Из вышеизложенного очевидно, что мы имеем дело с дезинформационной кампанией против Армении», — сказал он.

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Никол Пашинян (в центре)

Портал Agoravox управляется одноименным фондом, сайт позиционируется как «гражданское СМИ», которое позволяет пользователям «выразить себя» и передать информацию. На странице регистрации, в частности, сказано, что «редактором AgoraVox может стать каждый».

Пашинян 21 февраля прибыл во Францию с рабочим визитом, его поездка продлилась два дня.

Армянский премьер не раз говорил о необходимости диверсифицировать систему безопасности страны, а также контакты в области обороны. 23 февраля он сообщил о заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Кремле на это ответили, что такого режима в объединении не существует, и заявили об отсутствии ясности по позиции Еревана.

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Армения Франция Никол Пашинян обмен разведданными официальный визит
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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