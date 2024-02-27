После трех вспышек на Солнце на Земле началась слабая магнитная буря

На Земле началась магнитная буря после вспышек на Солнце

Фото: NASA

После трех мощных вспышек на Солнце на Земле произошла магнитная буря, сообщают «Метеовести» со ссылкой на Центр погоды «Фобос».

По данным «Фобоса», эти вспышки не смогли оказать существенного влияния на магнитосферу Земли, но «часть солнечного вещества все же зацепила нашу планету».

После 6 утра 27 февраля коэффициент Кр, по которому оценивается уровень возмущений геомагнитного поля, превысил отметку четыре единицы, и магнитосфера перешла в слабовозмущенное состояние, рассказали в центре. Примерно через три часа рост уровня продолжился, и Кр поднялся до пяти единиц.

«Это значит, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», — говорится в сообщении.

Геомагнитные бури оцениваются по шкале от 1 до 5, где 1 — самая слабая, а 5 — наибольшая вероятность ущерба. Буря класса G1 — незначительная магнитная буря. Может провоцировать слабые колебания напряжения в электросети, немного влиять на работу спутников, вызывает полярные сияния.

В «Фобосе» отметили, что магнитных бурь не было в прогнозах на текущий день и начавшаяся магнитная буря, вероятно, не станет более интенсивной и скоро прекратится.

Эта магнитная буря — первая в 2024 году. В прошлом году одна из крупнейших магнитных бурь произошла 5 ноября. Ученые присвоили ей класс G3, что считается сильной бурей. Вечером того же дня жители южных регионов — Крыма, Ростовской и Воронежской областей, а также новых регионов России наблюдали красное полярное сияние, возникшее из-за этого магнитного возмущения.