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Смерть Навального в колонии ,  
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МИД назвал требование G7 по Навальному вмешательством во внутренние дела

Захарова назвала вмешательством во внутренние дела требование G7 по Навальному
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Москва считает требование стран G7 прояснить обстоятельства смерти Алексея Навального попыткой вмешаться во внутренние дела государства и не будет идти Западу навстречу, пока не получит ответы на свои запросы, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Неприемлемо требование «полностью прояснить обстоятельства, связанные со смертью А. Навального. Расцениваем его как грубую попытку вмешательства во внутрироссийские дела», — сказала она.

Кроме того, Захарова потребовала от стран G7 сначала ответить на запросы Москвы по поводу результатов анализов Навального, которые у него брали в Германии. Представитель МИДа также заявила о длительном отсутствии разъяснений в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а также «в отношении диверсии на «Северных потоках».

«Что на самом деле происходит в США и странах Европы в сфере прав человека? Что творится с демократическими процедурами в ходе текущей предвыборной кампании в США?» — отметила Захарова.

По ее мнению, «убедительных ответов на эти вопросы» страны G7 не дали, а пока они не появятся, не будет и «взаимности со стороны России».

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Алексей Навальный

Навальный умер 16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Региональное управление ФСИН сообщило, что ему стало плохо после прогулки. Практически сразу он потерял сознание. Бригада скорой помощи в течение получаса пыталась реанимировать политика, однако эти действия оказались безрезультатны.

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На следующий день, 17 февраля, министры иностранных дел государств G7 и глава евродипломатии Жозеп Боррель выступили с совместным заявлением, в котором обратились к России с призывом прояснить обстоятельства смерти оппозиционера.

В медицинском свидетельстве о смерти, которое матери Навального Людмиле показали 22 февраля, было сказано, что политик скончался от естественных причин.

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Мария Захарова МИД Алексей Навальный G7
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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