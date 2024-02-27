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Защита Журавеля будет обжаловать приговор за сожжение Корана

Сжегший Коран Никита Журавель снова извинился после вынесения приговора
Никита Журавель
Никита Журавель (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Защита Никиты Журавеля, которого приговорили к трем с половиной годам колонии за сжигание Корана в Волгограде в мае 2023 года, будет обжаловать приговор, сообщила РБК адвокат Юлия Антонова.

«Будем обжаловать. Никита действительно принес еще раз извинения всем мусульманам», — уточнила Антонова.

Повторных извинений от Журавеля потребовал один из журналистов, пришедших на суд.

«Мне не стоило этого делать, и раз уж подвернулся такой случай, то, наверное, стоит еще раз принести извинения. <...> Я прошу прощения у всех мусульман, что я своим поступком оскорбил их религиозные чувства», — сказал обвиняемый. Его слова привел телеграм-канал «Кровавая барыня», который ведет журналистка Ксения Собчак.

Он отметил, что постоянно находится в одиночной камере, изучает Коран и не боится за свою жизнь после избиения со стороны 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова в СИЗО.

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Никита Журавель

Как пояснил Следственный комитет, суд в отношении Журавеля прошел в Чечне из-за «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики». Мужчине выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 148 (публичное оскорбление чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). Потерпевшими признали 13 имамов из Грозного.

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На видео допроса, которое опубликовала ФСБ, Журавель объяснил, что действовал по заданию Службы безопасности Украины «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», за что ему пообещали 10 тыс. руб.

После того как Журавеля доставили в Чечню, 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам избил его в СИЗО. Глава Чечни опубликовал кадры избиения и заявил, что гордится поступком сына. С тех пор Адама неоднократно награждали, дали «важную должность» в службе безопасности отца и позволили курировать батальон имени шейха Мансура в составе Минобороны России. В частности, ему присвоили звание Героя Чечни.

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