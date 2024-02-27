Защита Журавеля будет обжаловать приговор за сожжение Корана

Никита Журавель (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Защита Никиты Журавеля, которого приговорили к трем с половиной годам колонии за сжигание Корана в Волгограде в мае 2023 года, будет обжаловать приговор, сообщила РБК адвокат Юлия Антонова.

«Будем обжаловать. Никита действительно принес еще раз извинения всем мусульманам», — уточнила Антонова.

Повторных извинений от Журавеля потребовал один из журналистов, пришедших на суд.

«Мне не стоило этого делать, и раз уж подвернулся такой случай, то, наверное, стоит еще раз принести извинения. <...> Я прошу прощения у всех мусульман, что я своим поступком оскорбил их религиозные чувства», — сказал обвиняемый. Его слова привел телеграм-канал «Кровавая барыня», который ведет журналистка Ксения Собчак.

Он отметил, что постоянно находится в одиночной камере, изучает Коран и не боится за свою жизнь после избиения со стороны 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова в СИЗО.

Как пояснил Следственный комитет, суд в отношении Журавеля прошел в Чечне из-за «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики». Мужчине выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 148 (публичное оскорбление чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). Потерпевшими признали 13 имамов из Грозного.

На видео допроса, которое опубликовала ФСБ, Журавель объяснил, что действовал по заданию Службы безопасности Украины «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», за что ему пообещали 10 тыс. руб.

После того как Журавеля доставили в Чечню, 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам избил его в СИЗО. Глава Чечни опубликовал кадры избиения и заявил, что гордится поступком сына. С тех пор Адама неоднократно награждали, дали «важную должность» в службе безопасности отца и позволили курировать батальон имени шейха Мансура в составе Минобороны России. В частности, ему присвоили звание Героя Чечни.