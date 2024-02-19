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Военная операция на Украине ,  
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Правительство одобрило наказание за срыв подготовки теробороны

Правительство одобрило документ о штрафах за срыв подготовки теробороны
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Военная операция на Украине
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Эксклюзивы РБК
Правительство согласилось с предложением Минобороны наказывать за неисполнение обязанностей по подготовке территориальной обороны
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила два законопроекта Министерства обороны, связанных с оборонно-промышленной комплексом и проведением военной операции (обоснование решения есть у РБК). Источник, близкий к правкомиссии, подтвердил, что законопроекты одобрены.

РБК направил запрос в правительство.

Штраф за проблемы с теробороной

Первый законопроект предполагает внесение изменений в ст. 20.36 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований в области территориальной обороны». В соответствии с ними вводится штраф «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по вопросам подготовки и осуществления мероприятий по территориальной обороне» в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Рассматривать такие дела будут военные комиссариаты.

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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

В пояснительной записке указывается, что подготовка территориальной обороны проводится в мирное время и направлена на защиту интересов и безопасности России. Тероборона организуется на отдельных территориях страны, где введено военное положение.

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Об одобрении этого законопроекта также писал ТАСС.

Официально в России территориальная оборона — это мероприятия по охране и обороне важных объектов, в том числе обеспечивающих работу транспорта, связи, коммуникаций, а также по борьбе с диверсантами; проводятся в военное время (ст. 22 закона «Об обороне»). Сейчас на официальном уровне тероборона действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — указ о введении там территориальной обороны и создании соответствующих штабов президент Владимир Путин подписал 19 октября.

Тем же указом ряду регионов были даны полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне» в связи с введением там среднего уровня реагирования, в их числе — Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь.

Как правило, в «старых» регионах России теробороной называют не систему мероприятий, а добровольческие формирования, созданные по территориальному признаку. Сейчас такие объединения в том или ином виде есть в Белгородской и Курской областях, Крыму, Севастополе.

Проверка исполнителей гособоронзаказа

Второй документ касается внесения изменений в закон «О государственном оборонном заказе» и устанавливает право госзаказчика проверять производственные мощности, оборудование, технологические процессы у исполнителя. По замыслу авторов документа, подобные оценки позволят рационально формировать и размещать гособоронзаказ по экономически и технологически обоснованной цене поставляемой продукции (сейчас для обоснования предложений о цене заказчик может не запрашивать материалы у головного исполнителя).

При этом законопроект не устанавливает требований к состоянию производственных мощностей или технологическому оборудованию.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Артем Филипенок Артем Филипенок
тероборона гособоронзаказ правительство Минобороны
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