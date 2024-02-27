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ФАС возбудила дело против «Сбера» из-за рекламы вкладов с 12% годовых

ФАС: в отношении Сбербанка возбудили дело из-за нарушения закона о рекламе
Сбербанк SBER ₽291,79 +0,19% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Сбербанка — учреждение распространяло ненадлежащую рекламу финансовых услуг, сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС поступила жалоба россиянина на рекламу Сбербанка, которую распространили в Москве, о ставке по вкладу 12% годовых. Такую надпись нанесли крупным шрифтом на рекламных конструкциях, однако условия, влияющие на получение дохода по вкладу, разместили в поясняющей сноске «трудным для восприятия шрифтом».

В ведомстве пояснили, что таким образом потребители получали неполную информацию об услуге. В случае если банк признают виновным, его привлекут к административной ответственности.

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5 декабря 2023 года ФАС возбудила дело против Сбербанка и страховой компании «Сбербанк Страхование жизни» из-за условий скидки по ипотеке. В ведомстве сочли, что предложение учреждения о скидке только при покупке пакета услуг «Сбербанк Страхование жизни» лишает других страховщиков возможности оказывать услуги.

Граждане пожаловались в службу на навязывание этого пакета, предоставляющего 1% скидки на процентную ставку. Если ранее заемщик для получения кредита на более выгодных условиях мог заключить договор страхования жизни и здоровья с любым аккредитованным банком страховщиком, то теперь скидка предусмотрена только при оплате пакета «Домклик Плюс» — в него вошел полис страхования жизни и здоровья от «Сбербанк Страхование жизни».

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