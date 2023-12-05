ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за условий скидки по ипотеке

Предложение Сбербанка о скидке по договору ипотечного кредитования только при покупке пакета услуг от «Сбербанк Страхование жизни» лишает других страховщиков возможности оказывать услуги, сочли в ФАС

Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Сбербанка и страховой компании «Сбербанк Страхование жизни» по признаку заключения антиконкурентного соглашения.

Ранее граждане пожаловались в службу на навязывание пакета услуг «Домклик Плюс», который предоставляет скидку на процентную ставку в 1% по договору ипотечного кредитования со Сбербанком, а также включает в себя полис страхования жизни и здоровья от «Сбербанк Страхование жизни».

Подключение пакета услуг не влияет на принятие банком решения о кредитовании, но от него зависит процентная ставка. Так, если ранее заемщик для получения кредита на более выгодных условиях мог заключить договор страхования жизни и здоровья с любым аккредитованным банком страховщиком, то теперь скидка предусмотрена только при оплате пакета «Домклик Плюс».

«Предложение ПАО «Сбербанк» и ООО СК «Сбербанк Страхование жизни» получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения дополнительных услуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан», — сочли в ФАС.

Это лишает других страховщиков возможности предоставлять свои услуги и влияет на условия обращения клиентов, подчеркнули в ведомстве. Если вина компаний будет установлена, им грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП России.

В службе напомнили, что в сентябре 2023 года правительство России установило условия соглашений между банками и страховыми компаниями: заемщик мог сохранить условия кредитования при получении кредита, независимо от того, покупает он дополнительные услуги у банка или самостоятельно заключает договор с любым страховщиком.

РБК направил запрос в Сбербанк и «Сбербанк страхование жизни».

После повышения ключевой ставки ЦБ до 15% ряд крупных российских банков уже объявил о повышении ставок по ипотеке, в их числе ВТБ, Альфа-банк и «Открытие». Сбербанк в начале ноября повысил ипотечные ставки сразу на 1,4 п.п. — до 15,6%.