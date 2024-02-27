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Общество ,  
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В Нижегородской области начали поиски юноши, ушедшего из дома с ружьем

Полиция Нижегородской области начала поиски ушедшего из дома с ружьем юноши
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Полиция разыскивает в Городце Нижегородской области молодого человека, который ушел из дома с охотничьим ружьем, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Отец юноши, он же владелец оружия, рассказал, что сын ушел из дома в период с 22:00 26 февраля до 0:30 27 февраля. «По предварительной информации, молодой человек, 2005 года рождения, мог взять с собой охотничье ружье, хранившееся в сейфе», — говорится в сообщении.

Поисками юноши занимаются сотрудники регионального управления МВД, отдела МВД «Городецкий» и Росгвардии.

«Приметы разыскиваемого: на вид 18 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые средней длины, уши прилегающие, нос прямой, глаза карие, губы тонкие, носит очки. Может быть одет в белую шапку, черный пуховик, коричневые ботинки, черные спортивные штаны», — отметили в полиции.

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Фото:Николай Галкин / ТАСС

В январе 2023 года в соцсетях появилось видео, как в городе Железногорске Красноярского края неизвестный ходил с ружьем по улицам, в том числе по территории одной из школ.

После публикации ролика местный житель сообщил в МВД, что узнал на записи свою дочь. Полицейские приехали к заявителю домой, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями. Сама девушка пояснила, что заказала ружье в интернет-магазине, получила в пункте выдачи и несла домой — именно этот момент и попал на видео.

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Нижегородская область ружье розыск МВД
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