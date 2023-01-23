Неизвестный с ружьем в Железногорске оказался девушкой с игрушкой

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Неизвестный, который ходил по улицам Железногорска с ружьем, оказался 19-летней девушкой, а оружие — игрушечным. Девушку на появившемся в соцсетях видео узнал ее отец. Об этом сообщают пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю и администрация города.

Фото: admk26.ru

На распространившемся в Сети видео видно человека, который идет по территории одной из школ Железногорска с ружьем, передавал NGS. После публикации ролика местный житель сообщил в МВД, что узнал на записи свою дочь. Полицейские приехали к заявителю домой, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями.

«Девушка пояснила, что заказала его в интернет-магазине, получила в пункте выдачи и несла домой. Именно этот момент попал на видео. В настоящее время девушка доставлена в территориальное подразделение полиции для опроса и выяснения всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.