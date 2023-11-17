Мужчина открыл стрельбу из ружья у станции «Рязанский проспект» в Москве

Мужчина открыл стрельбу из ружья у входа в западный вестибюль станции «Рязанский проспект» в Москве, он задержан. Об этом сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.

По данным департамента, утром 17 ноября у вестибюля метро между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них имел при себе ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта мужчина выстрелил в сторону потолка.

«Пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро. Стрелявший задержан», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, конфликт произошел на почве личной неприязни. Станция «Рязанский проспект» работает в штатном режиме, полиция проводит следственные действия. «Информация уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее, 15 ноября, в Москве арестовали молодого человека, который сделал девушке предложение на станции метро «ВДНХ». Он принес на платформу складные стол и стулья и пригласил девушку на ужин с шампанским и фруктами, после чего встал на одно колено и сделал предложение.

На следующей день, по словам мужчины, к нему и его невесте на работу в Crocus City Hall приехали полицейские: они потребовали написать объяснительные и вызвали в отделение вечером 16 ноября. В результате ему и девушке предъявили обвинение в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), девушку оштрафовали на 1 тыс. руб., а мужчине назначили арест на пять суток.