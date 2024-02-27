Первой целью обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске был «Уралвагонзавод»

Обвиняемый в подготовке теракта в Рубцовске планировал разведку на УВЗ

«Уралвагонзавод» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Обвиняемый в подготовке теракта на центральной площади города Рубцовска в Алтайском крае рассказал «РИА Новости», что изначально должен был разведать обстановку на «Уралвагонзаводе» по указанию украинской стороны.

«Маленький город Рубцовск, там есть «Уралвагонзавод», задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку», — сообщил мужчина.

«Уралвагонзавод» находится в Нижнем Тагиле Свердловской области. В Рубцовске расположен «Рубцовский машиностроительный завод», который входит в состав научно-производственной корпорации «Уралвагонзавода».

Обвиняемый уточнил, что по собственной инициативе прошел вербовку в украинское формирование «Легион Свобода России» (признано террористической организацией в России и запрещено) и хотел присоединиться к боевому крылу группировки.

Однако ему дали задание совершить теракт в День города на центральной площади Рубцовска. Сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю задержали мужчину за несколько дней до праздника.

В его квартире прошли обыски, силовики обнаружили кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. По словам обвиняемого, он должен был принести взрывчатку к зданию администрации города под видом ведра с грибами.

В октябре 2023 года «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ сообщило, что служба пресекла попытку теракта в Рубцовске, готовившегося по заданию Украины, и задержала подозреваемого.

Сотрудники ведомства задержали гражданина России 1988 года рождения. Мужчина родился в Челябинской области. В его отношении завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ). Позже суд заключил его под стражу.