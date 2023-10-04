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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ пресекла попытку теракта в Алтайском крае

ФСБ задержала готовившего теракт в Алтайском крае по заданию Украины челябинца
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

ФСБ сообщила, что пресекла попытку теракта в городе Рубцовске Алтайского края, готовившегося по заданию Украины, и задержала подозреваемого, передает «РИА Новости».

Сотрудники ведомства задержали гражданина России 1988 года рождения. Мужчина родился в Челябинской области, в 2022 году он вступил в состав проукраинской террористической организации и в этом году прибыл в Алтайский край для совершения теракта.

«По указанию «куратора» запрещенной организации он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска», — говорится в сообщении.

В месте, где проживал задержанный, прошли обыски, там были найдены компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, в том числе взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ). Позже суд заключил его под стражу.

1 сентября суд вынес приговор россиянину Рамазану Муртузову, который планировал теракт в Курске по заданию Службы безопасности Украины. По данным следствия, СБУ завербовала мужчину после начала военной операции на Украине, Муртузов взял псевдоним Пилигрим, выяснили следователи.

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Мужчина планировал устроить взрывы в людных местах — в торговом центре или на вокзале в Курске. Обвиняемый собрал четыре взрывных устройства, замаскированных под шампуни, детское питание и соки. Его задержали силовики на подъезде к городу.

В итоге суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы, штрафу в 1 млн руб. и ограничению свободы на полтора года. Свою вину Муртузов признал.

Теги
ФСБ Алтайский край Украина теракт взрыв
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