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Политика ,  
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Полянский назвал бредом сравнение действий России и ХАМАС

Полянский назвал бредом сравнение постпредом Израиля действий России и ХАМАС

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал бредом сравнение постпреда Израиля Гилада Эрдана действий России и ХАМАС.

«Бред продолжается... Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что Организация Объединенных Наций — это ХАМАС. Сегодня — что Россия — это ХАМАС», — написал он в соцсети Х.

Полянский добавил, что Россия вместе с ООН «будет противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа вопиющим нарушением международного гуманитарного права как борьбу с террористами».

«Точно так же, как Украина пыталась представить свои десятилетние убийства мирного населения в Донбассе как борьбу с террористами и в итоге получила отпор Международного суда», — добавил дипломат.

По словам Полянского, Украина и Израиль «ведут одну и ту же битву — против человечества и международного гуманитарного права».

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Политика
Дмитрий Полянский и Василий Небензя

24 февраля российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что для своего сохранения «в каком-то виде» Украина должна быть мирной страной и не представлять для России угрозы.

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«Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии, и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России», — сказал дипломат.

Небензя также подчеркнул, что российская военная операция направлена на достижение этих целей.

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Теги
Дмитрий Полянский Израиль ХАМАС Украина
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