Более 2 тыс. грузовиков застряли на украинско-польской границе
На границе между Польшей и Украиной застряли около 2200 грузовиков, сообщил представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко, передает агентство «Укринформ».
По информации представителя Госпогранслужбы Украины, польские фермеры продолжают блокировать движение на шести пунктах пропуска — «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».
«Если говорить об очередях, которые из-за этого образовались на территории Польши, во всех этих направлениях совокупно по состоянию на утро ожидают почти 2400 грузовиков», — сказал Демченко.
Больше всего грузовиков, по его словам, ожидают возле КПП «Краковец», «Рава-Русская» и «Ягодин».
23 февраля украинские чиновники хотели провести встречу на границе со своими польскими коллегами по вопросу блокады, организованной польскими фермерами. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны Польши на встречу никто не пришел.
Польские фермеры протестуют из-за ввоза украинского зерна, настаивая, что из-за этого падают цены на польские товары. Перевозчики же требуют отменить льготные условия въезда украинских грузовиков, которые составляют сильную конкуренцию польским и также обрушивают цены на перевозки дальнобойщиков из Польши.
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