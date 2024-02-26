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Более 2 тыс. грузовиков застряли на украинско-польской границе

«Укринформ»: около 2200 грузовиков застряли на границе Польши и Украины
Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters

На границе между Польшей и Украиной застряли около 2200 грузовиков, сообщил представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко, передает агентство «Укринформ».

По информации представителя Госпогранслужбы Украины, польские фермеры продолжают блокировать движение на шести пунктах пропуска — «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».

«Если говорить об очередях, которые из-за этого образовались на территории Польши, во всех этих направлениях совокупно по состоянию на утро ожидают почти 2400 грузовиков», — сказал Демченко.

Больше всего грузовиков, по его словам, ожидают возле КПП «Краковец», «Рава-Русская» и «Ягодин».

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23 февраля украинские чиновники хотели провести встречу на границе со своими польскими коллегами по вопросу блокады, организованной польскими фермерами. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны Польши на встречу никто не пришел.

Польские фермеры протестуют из-за ввоза украинского зерна, настаивая, что из-за этого падают цены на польские товары. Перевозчики же требуют отменить льготные условия въезда украинских грузовиков, которые составляют сильную конкуренцию польским и также обрушивают цены на перевозки дальнобойщиков из Польши.

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Теги
грузовики граница с Украиной Польша
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