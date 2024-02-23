Что и как высыпали польские фермеры на границе с Украиной. Видео
В конце прошлой недели протесты польских фермеров и перевозчиков на границе с Украиной вспыхнули с новой силой. Они начали блокировать не только дороги, но и железнодорожные пути и противостоять поставкам военного снаряжения. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал польским властям обсудить «на границе» протесты фермеров.
Польские фермеры протестуют из-за ввоза украинского зерна, из-за чего падают цены на польские товары. Перевозчики же требуют отменить льготные условия въезда украинских грузовиков, которые составляют сильную конкуренцию польским и также обрушивают цены на перевозки дальнобойщиков из Польши.
За время протестов фермеры и перевозчики неоднократно высыпали разные товары на дороги на границе с Украиной. Зерно, металлолом, стройматериалы — что они высыпали — в видео РБК.
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