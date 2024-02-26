Правительство выделило ₽4 млрд на выплаты мобилизованным пенсионерам

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Правительство России выделит более 4 млрд руб. на компенсационные выплаты пенсионерам силовых структур, которые были мобилизованы или заключили контракт с Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Речь идет о россиянах, которые служили в МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других ведомствах, и получали пенсию за выслугу лет. После призыва по мобилизации или заключения контракта на военную службу им будут выплачивать 100% компенсации от размера пенсии.

Обеспечить компенсационные выплаты, равные размеру пенсии за выслугу лет правительству поручил президент Владимир Путин, соответствующий указ он подписал в сентябре 2023 года.

«Установить <...> ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты с учетом ежемесячной доплаты к указанной пенсии <...> и увеличения размера пенсии после приостановления ее выплаты», — говорится в указе.