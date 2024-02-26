 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Правительство выделило ₽4 млрд на выплаты мобилизованным пенсионерам

Правительство выделило 4 млрд руб. на поддержку мобилизованных и контрактников
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство России выделит более 4 млрд руб. на компенсационные выплаты пенсионерам силовых структур, которые были мобилизованы или заключили контракт с Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Речь идет о россиянах, которые служили в МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других ведомствах, и получали пенсию за выслугу лет. После призыва по мобилизации или заключения контракта на военную службу им будут выплачивать 100% компенсации от размера пенсии.

Минтруд предложил индексировать пенсии самозанятым
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Обеспечить компенсационные выплаты, равные размеру пенсии за выслугу лет правительству поручил президент Владимир Путин, соответствующий указ он подписал в сентябре 2023 года.

«Установить <...> ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты с учетом ежемесячной доплаты к указанной пенсии <...> и увеличения размера пенсии после приостановления ее выплаты», — говорится в указе.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
Персоны
правительство выплаты частичная мобилизация контрактники
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин подписал указ о компенсации пенсии пенсионерам на военной операции
Политика
Путин поручил изучить вопрос досрочного выхода на пенсию частных медиков
Политика
Минтруд напомнил о планах повысить социальные пенсии на 7,5%
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Один из крупнейших городов мира приблизился к угрозе дефицита воды Общество, 12:33
Дания вслед за Швецией остановила расследование взрывов на Nord Stream 2 Политика, 12:31
«Гавр» сообщил о попытке оспорить дисквалификацию Кузяева на 4 матча Спорт, 12:26
Путин поздравил Лукашенко после выборов в парламент Политика, 12:23
Скромность мешает найти работу: четыре совета, как ее преодолеть Pro, 12:23
В Белгородской области сбили украинский беспилотник Политика, 12:22
В Мневниковской пойме построят пешеходный мост с красной аркой Недвижимость, 12:18
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Покровском-Стрешнево появится «детский» пешеходный маршрут Город, 12:16
Киев заявил, что убитый в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты» Политика, 12:15
Создатель биткоина не считал его инвестицией. Что известно из его писем Крипто, 12:15
Суд передал государству акции заводов группы ЧЭМК Бизнес, 12:11
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки Политика, 12:08
В Германии выявили «фальшивых беженцев» с Украины с гражданством ЕС Политика, 11:59
«5% только снится»: почему вам никак не удается снизить текучесть кадров Pro, 11:56