Правительство выделило ₽4 млрд на выплаты мобилизованным пенсионерам
Правительство России выделит более 4 млрд руб. на компенсационные выплаты пенсионерам силовых структур, которые были мобилизованы или заключили контракт с Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Речь идет о россиянах, которые служили в МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других ведомствах, и получали пенсию за выслугу лет. После призыва по мобилизации или заключения контракта на военную службу им будут выплачивать 100% компенсации от размера пенсии.
Обеспечить компенсационные выплаты, равные размеру пенсии за выслугу лет правительству поручил президент Владимир Путин, соответствующий указ он подписал в сентябре 2023 года.
«Установить <...> ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты с учетом ежемесячной доплаты к указанной пенсии <...> и увеличения размера пенсии после приостановления ее выплаты», — говорится в указе.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты