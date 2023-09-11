Путин подписал указ о компенсации пенсии пенсионерам на военной операции

Мобилизованные и участники спецоперации на Украине по контракту, будут получать стопроцентную компенсацию военной пенсии ежемесячно, следует из указа президента России

Фото: Александр Река / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил установить ежемесячную компенсационную выплату пенсионерам, заключившим контракт в период проведения спецоперации на Украине, и мобилизованным. Она установлена в размере пенсии за выслугу лет. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить <...> ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты с учетом ежемесячной доплаты к указанной пенсии <...> и увеличения размера пенсии после приостановления ее выплаты», — говорится в указе.

Глава государства поручил правительству России определить порядок осуществления ежемесячных выплат и обеспечить финансирование расходов. Указ вступил в силу с момента его подписания.

В середине августа Минтруд предложил, чтобы ветераны военной операции на Украине получали ежемесячные выплаты автоматически, без подачи соответствующего заявления.

Статус ветерана боевых действий полагается всем участникам спецоперации на Украине. Они могут рассчитывать на определенные льготы со стороны государства, в том числе:

ежемесячная денежная выплата в размере около 3,5 тыс. руб.;

компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%;

право не платить налог на имущество: квартиру, дом, гараж;

право не платить земельный налог с шести соток;

пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

В июле комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект закона, устанавливающий одинаковые условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований с уже действующими для военнослужащих.