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Эрдоган стал «Почетным старейшиной Туркмении»

Бердымухамедов присвоил Эрдогану звание «Почетный старейшина Туркмении»
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Socrates Baltagiannis / Global Look Press)

Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов присвоил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану звание «Почетный старейшина Туркменистана», сообщает государственное агентство «Тукменистан сегодня».

Как отмечается в послании Бердымухамедова, почетное звание присвоено Эрдогану за «огромный личный вклад в развитие туркмено-турецких отношений», «заслуги, направленные на сплоченность» двух народов, а также по случаю 70-летнего юбилея. Президент Туркменистана поздравил турецкого коллегу, пожелав ему «крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия».

«Вы широко известны в Туркменистане и пользуетесь огромным уважением как истинный друг, мудрый и дальновидный государственный деятель», — заявил он. Бердымухамедов напомнил, что в 2021 году Эрдогана наградили орденом Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества».

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Президент Туркменистана также подчеркнул, что «одним из важных направлений внешней политики Туркменистана является последовательное развитие и укрепление стратегических и долгосрочных отношений с Турецкой Республикой по различным направлениям». По его словам, это сотрудничество основывается на «нерушимой дружбе и братстве» двух народов. «В межгосударственном сотрудничестве мы всегда исходим из основного принципа «Одна нация — два государства», — заявил он.

В марте 2023 года бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, отец нынешнего главы государства Сердара Бердымухамедова, предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Экс-президент назвал турецкого лидера выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня, который «проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов».

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Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Туркмения Турция
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