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Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Экс-глава Туркмении Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Реджеп&nbsp;Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Getty Images)

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поддержал идею выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира, передает «Туркменистан: Золотой век».

На внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре Бердымухамедов отметил, что знаком с Эрдоганом уже 22 года. Экс-президент назвал турецкого лидера выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня, который «проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов».

«Исходя из этого предлагается выдвинуть президента Турецкой Республики на Нобелевскую премию мира, и мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения», — сказал Бердымухамедов.

В конце декабря прошлого года спикер парламента Турции Мустафа Шентоп сообщил, что инициировал выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира за «вклад в дело мира между Россией и Украиной». По его словам, усилия Турции по кризисным вопросам вызывают одобрение во всем мире. После начала российской военной операции на Украине Анкара не раз предлагала свое посредничество. При помощи Турции была заключена зерновая сделка, в республике весной прошлого года проходили переговоры российской и украинской делегаций.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тоже предлагал кандидатуру турецкого лидера. Он отметил, что «единственная успешная попытка посредничества» между Россией и Украиной во время военного конфликта принадлежит президенту Турции. В январе председатель Сената Пакистана Мухаммад Садик Санджрани официально зарегистрировал выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию «за его усилия по урегулированию украинского кризиса».

Последняя церемония вручения Нобелевской премии мира прошла в декабре прошлого года в Осло. Лауреатами стали российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод». Размер премии составил 10 млн шведских крон (около $970 тыс.).

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Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов Реджеп Тайип Эрдоган Нобелевская премия мира
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