СК заведет дело из-за водителя, высадившего ребенка на мороз в Кемерово

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления сообщений, что водитель автобуса в Кемерово высадил на мороз ребенка с детским билетом. Об этом сообщил информационный центр СК России. Ведомство инициировало проверку.

Ранее газета «МК — Кузбасс» сообщила со ссылкой на пост местной жительницы, что водитель рейсового автобуса № 27 высадил 12-летнего ребенка из транспорта. Женщина рассказала, что, когда ее сын подошел оплатить проезд к водителю, тот потребовал у него справку из школы, подтверждающую право на льготный проезд. У ребенка не оказалось документа и 5 руб., чтобы доплатить за взрослый билет, тогда водитель потребовал от него сойти с транспорта на следующей остановке, не выдав билет и забрав деньги, сообщила она.

Инцидент, по словам женщины, произошел 21 февраля. Мать мальчика сообщила, что тот был вынужден добираться до дома пешком, хотя на улице в этот день стоял 25-градусный мороз.

В феврале 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей без билета. Требование касается пассажиров в возрасте до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.

Поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП, ч. 2.1 ст. 11.33). По ней водителям грозит штраф в размере 5 тыс. руб., а кондукторам или контролерам — на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Если в действиях ответственного лица усмотрят признаки уголовно наказуемого деяния, то есть если с ребенком что-то случится, ответственность могут ужесточить.