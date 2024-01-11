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В Кемерове пассажиров рейса Nordwind высадили на взлетной полосе

В Кемерове пассажиров рейса Nordwind высадили на взлетной полосе из-за ветра
Фото: Максим Киселев / ТАСС
Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Кемерово экипаж самолета авиакомпании Nordwind, прибывшего в город из Сочи, после посадки высадил пассажиров на взлетно-посадочной полосе. Об этом РБК сообщил директор по производству Международного аэропорта Кемерово Иван Крапчетов.

Телеграм-канал SHOT писал, что пассажиров не смогли подвезти к терминалу аэропорта из-за ураганного ветра и плохого сцепления колес с поверхностью. После высадки, по его данным, на место отправили автобусы. Региональное управление МЧС предупреждало жителей, что 11 января в регионе прогнозируют сильный ветер с порывами до 33 м/с.

Крапчетов отметил, что коэффициент сцепления при посадке составлял 0,31, что считается низким. Однако он подчеркнул, что условия для посадки были полностью безопасными, так как ветер был встречным. Самолет развернулся на взлетно-посадочной полосе, но на ее стыке с рулежной дорожкой борт занесло, сообщил он.

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Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

После этого, по словам собеседника РБК, экипаж решил поставить самолет на стояночный тормоз и вызвать буксир для доставки судна на место стоянки. Однако отбуксировать самолет не получилось, и экипаж решил высадить пассажиров, пояснил он.

После этого, по его словам, самолет отбуксировали на место стоянки. Самолет прошел обслуживание и вылетел обратно в Сочи.

По данным сервиса Flightradar24, который отслеживает полеты, самолет Nordwind совершил перед посадкой в аэропорту Кемерово несколько кругов. Речь идет о рейсе N4491, который выполнял самолет Boeing 737, следует из данных портала.

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Согласно онлайн-табло аэропорта Кемерово, самолет Nordwind сел в Кемерово по расписанию, в 5:20 по местному времени (1:20 мск). Обратный рейс задержали — он вылетел в Сочи не в 6:30 (2:30 мск), как планировалось, а с задержкой на пять часов.

Теги
Кемерово Nordwind взлетно-посадочная полоса новости
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