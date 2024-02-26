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Политика ,  
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В Венгрии прошел митинг оппозиции с требованием прямых выборов президента

В Будапеште оппозиция вышла на митинг с требованием прямых выборов президента
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Четыре венгерские оппозиционные партии провели митинг перед зданием парламента в Будапеште, требуя проведения прямых президентских выборов, сообщил портал Frisshirek.

На акцию вышли соратники оппозиционных партий «Парбесед-Зёлдек», «Моментум», DK и MSZP. Они выступили за создание парламентской следственной комиссии в связи с делом о помиловании осужденного, которого признали виновным в помощи известному педофилу из детского дома в сексуальном насилии над детьми. Среди участников акции — мэр Будапешта Гергей Карачонь.

По мнению организаторов митинга, премьер-министру Виктору Орбану нельзя позволить снова принимать решения относительно власти и «получить президента, который помилует преступника-педофила».

Протесты начались в феврале после того, как экс-президент Венгрии Каталин Новак помиловала осужденного, виновного в помощи педофилу из детского дома в сексуальном насилии над детьми.

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В результате Новак, союзница премьер-министра Виктора Орбана, добровольно покинула свой пост после разразившегося скандала — она подписала указ о помиловании.

Вслед за ней ушли лидер списка на выборах в Европарламент Юдит Варга и пастор, председатель синода Венгерской реформаторской церкви Балог Золтан. Он признался, что убеждал Новак помиловать виновного.

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Демонстранты считают, что правящая партия «Фидес», выступающая за традиционные ценности и защиту детей, поступает лицемерно, когда оправдывает педофилов или связанных с ними людей.

В Венгрии президента выбирает парламент. Так, за Новак в 2022 году проголосовали 137 членов парламента из 199, а за ее оппонента, экономиста Петера Рона — 51.

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Теги
Венгрия протесты Будапешт педофилия
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