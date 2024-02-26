Минобороны сообщило, что в Авдеевке ежедневно уничтожают до 400 мин
Саперы из группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают в Авдеевке до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщили ТАСС в пресс-службы Минобороны.
«Инженерные разведывательные дозоры продолжают обследование и очистку местности на основных дорогах, а также в жилых домах и административных зданиях Авдеевки для повышения безопасности мирных жителей освобожденного населенного пункта и беспрепятственного продвижения российских войск», — добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что пока на улицах Авдеевки по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, в том числе западного производства.
Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. В ночь на 17 февраля Украина начала выводить свои части и подразделения из города. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, такой шаг был обусловлен угрозой окружения.
Вечером в тот же день министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города. По его словам, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть Авдеевку.
24 февраля командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев сообщил, что после взятия Авдеевки ВСУ были отброшены на 10 км. «Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — добавил командующий.
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