Силуанов сообщил об обсуждениях с Китаем займов в юанях

Силуанов: Минфин обсуждает с Китаем займы в юанях, но решения пока нет

Российский Минфин обсуждает с Китаем возможность привлечения займов в юанях, но решения пока нет, заявил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Антон Силуанов.

«Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет», — сказал Силуанов. Он отметил, что эту тему поднимали в конце 2023 года на межминистерском диалоге.

В бюджете текущего года Минфин также предусмотрел только внутренние займы. Их общий объем в ближайшие три года должен составить около 4 трлн руб. в год.

В апреле 2023 года представители бизнеса и биржи заявили в ходе конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0» о том, что на российском долговом рынке сложно привлечь финансирование в юанях на средний или долгий срок. Вице-президент ВЭБ.РФ Ксения Нефедова отметила, что интересующий российский бизнес сегмент — долгосрочный и среднесрочный — практически отсутствует. По ее мнению, юань — валюта расчетов, а не сбережений.