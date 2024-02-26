За год россияне потратили почти ₽918 млрд на доставку еды
В 2023 году россияне потратили на заказ продуктов в интернете 917,5 млрд руб., говорится в исследовании Infoline, с которым ознакомилась газета «Ведомости».
По оценкам аналитиков, в 2022 году сумма, на которую россияне заказывали еду, составила 625 млрд руб., прирост к 2023 году — 47%. Аналитическая компания Data Insight оценила объем доставки скоропортящихся продуктов в 2023 году в 781 млрд руб., эта категория заняла большую часть онлайн-доставки еды. Организация не учитывает категорию доставки круп, макарон, консервов и другой аналогичной продукции категории dry-food.
Наибольший рост рынка онлайн-продаж продовольствия наблюдался в четвертом квартале 2023 года, тогда он составил 57% по сравнению с 55% в третьем квартале. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров объяснил это ростом продаж продовольствия через маркетплейсы, в том числе в формате самовывоза. По его словам, росту способствовали промоакции и бонусы на самовывоз, поскольку в индустрии дефицит курьеров, что удорожало доставку, особенно быструю.
Как рассказали РБК несколько источников в конце января, Департамент транспорта Москвы, Центр организации дорожного движения и крупнейшие игроки рынка доставки обсудили стандарт работы курьерских сервисов и их дальнейшее развитие. Дептранс планирует создать систему регистрации и учета курьеров, которая будет контролировать время работы, перемещения и другие параметры.
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