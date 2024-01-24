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Общество ,  
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Россияне стали реже пользоваться доставкой из-за подорожания продуктов

Geo.Platforma: россияне стали реже заказывать продукты домой из-за роста цен

Каждый пятый россиянин (19%) стал реже пользоваться сервисами доставки в 2023 году, следует из результатов опроса аналитического сервиса Geo.Platforma (есть у РБК).

Среди основных причин снижения популярности доставки — сильно поднявшиеся цены на товары (27%), неудобные приложения сервисов (22%) и значительно упавшая скорость доставки (16%). Также 15% респондентов пожаловались на скудный ассортимент.

Несмотря на это, более четверти респондентов (26%) сказали, что покупают продукты только с помощью сервисов доставки. В то же время треть ходит за продуктами исключительно пешком. Чередуют походы в магазин и заказы онлайн 41% россиян.

Главной проблемой доставки практически треть респондентов назвали испорченные продукты, чуть меньшее число россиян (27%) сталкивались с неполной комплектацией заказа. Пятая часть высказала недовольство нарушенной целостностью упаковки доставленных товаров, а еще 19% — тем, что перепутали заказы. У 14% респондентов были случаи, когда заказ не привозили в принципе.

Россияне рассказали о своих тратах в 2023 году
Экономика
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Большая часть опрошенных заказывают домой напитки (28%), приблизительно четверть — выпечку и столько же — сладости. Средняя стоимость одного интернет-заказа у каждого третьего респондента за последний год укладывалась в интервал от 1 до 5 тыс. руб.

Физические магазины россияне до сих пор чаще выбирают, чтобы купить фрукты, овощи, мясо, рыбу и готовую еду.

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Опрос проводился в декабре 2023 года среди 1251 респондентов в возрасте старше 24 лет. Исследование охватывает все регионы России, все участники живут в городах с населением больше 100 тыс.

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