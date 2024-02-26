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Политика ,  
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В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента

ЦИК: нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе

Нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе, сообщил Центризбирком страны в телеграм-канале со ссылкой на председателя Игоря Карпенко.

«Избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва», — говорится в сообщении ЦИК.

По предварительным данным, явка избирателей в единый день голосования составила 73,09%. По результатам выборов сформированы все 1284 местных совета «в правомочном составе», из них, в частности, шесть областных и один минский, 118 районных и 1127 сельских.

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Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Всего в единый день голосования — 25 февраля — в стране работало 5411 участков, они были открыты с 08:00 до 20:00. Кроме того, проголосовать избиратели могли на дому. На выборах присутствовали более 45 тыс. национальных наблюдателей, а также 294 международных, в том числе «эксперты из европейских и иных стран».

В Белоруссии избирались палата представителей и местные советы. Это первые выборы в государстве после президентских, прошедших в августе 2020 года и вызвавших длительные массовые протесты.

Национальное собрание Белоруссии состоит из двух палат — палаты представителей и Совета республики. В палате заседают 110 депутатов, в совете — 64 территориальных представителя. Срок их полномочий составляет пять лет.

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Белоруссия парламентские выборы ЦИК Белоруссии парламент
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