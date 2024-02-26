Президент Республики Сербской допустил открытие консульства России

Российское консульство может появиться в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) уже в 2024 году, сообщил президент страны Милорад Додик в интервью газете «Известия».

«Все решения, необходимые для открытия представительства с обеих сторон, приняты. И я могу также подтвердить, что сейчас идет проработка технических и логистических вопросов», — сказал Додик. По его словам, будущее консульство будет находиться в Бане-Луке — фактической столицы Республики Сербской.

На уточняющий вопрос о том, ожидает ли президент открытия консульства в этом году, он ответил положительно: «я считаю, что это реально».

Республика Сербская — часть государства Босния и Герцеговина. Вторая часть — Федерация Боснии и Герцеговины, там проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Боснию и Герцеговину возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента — от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко, который формально управляется обеими сторонами.



Три образования были сформированы в результате подписания в 1995 году Дейтонского соглашения. Договор положил конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина, которая началась после выхода страны из состава Югославии в 1992 году.

20 февраля Додик прибыл в Казань, где его встретили с хлебом и солью девушки в национальных костюмах и руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану Айрат Шафигуллин.