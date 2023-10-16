Россия и Республика Сербская до конца года подпишут соглашение о поставках газа

Россия и Республика Сербская подпишут договор о поставке газа в 2023 году

Россия и Республика Сербская (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) планируют подписать до конца 2023 года договор о долгосрочных поставках газа. Об этом в интервью «Известия» заявил премьер-министр этого образования Радован Вишкович.

По словам Вишковича, договоренность об этом была достигнута с вице-премьером Александром Новаком во время Российской энергетической недели, которая прошла в Москве 11-13 октября.

«Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из России до конца этого года. Подтверждение мы получили во время встречи с господином Новаком, на которой также присутствовало руководство «Газпрома». Сейчас мы находимся на этапе переговоров», — рассказал Вишкович.

Он выразил уверенность, что у сторон не возникнет проблем по этому вопросу.

При этом более трудным вопросом Вишкович счел пути поставок. Планируется, что газ в Республику Сербская будет поступать из Сербии. «Сараево все еще его блокирует — скорее всего, из-за давления со стороны американского посольства — и не дает согласия на проведение трубопровода из Сербии в Боснию и Герцеговину», — рассказал он.

Одновременно с этим готовится проект по строительству газопровода, идущего из Хорватии в город Мостар (Босния и Герцеговина). «Мы заявили, что Республика Сербская одобрит строительство этого газопровода, если Сараево разрешит строительство нашего газопровода из Сербии», — сказал Вишкович и добавил, что решение будет принято в ближайшие в два месяца.

Республика Сербская — часть государства Босния и Герцеговина. Вторая часть — Федерация Боснии и Герцеговины, там проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Боснию и Герцеговину возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента — от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко, который формально управляется обеими сторонами. Три образования были сформированы в результате подписания в 1995 году Дейтонского соглашения. Договор положил конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина, которая началась после выхода страны из состава Югославии в 1992 году.

«Газпром» подавал газ компании «Газ‐РЕС д. о. о.» из Республики Сербской с 2015 года через Украину, Венгрию и Сербию. С 2021 года российский экспортер начал поставлять газ в Боснию и Герцеговину по новому маршруту. Газ транспортируют по «Турецкому потоку» и далее по территории Турции, откуда по национальной газотранспортной системе поступает в Сербию, там он распределяется и подается сербским и боснийским потребителям.

Летом прошлого года «Газпром» сообщал, что с начала 2022-го по 15 июня поставки газа в Боснию и Герцеговину выросли на 55,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.