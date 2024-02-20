Президента Республики Сербской встретили в Казани с хлебом и солью

Президент Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина, Милорад Додик прибыл в Казань. Об этом сообщает телеканал ATVBL.

Додика встретили в аэропорту руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану Айрат Шафигуллин. Его также поприветствовали с хлебом и солью девушки в национальных костюмах.

Ранее, 17-19 февраля, Додик находился с рабочим визитом в Белоруссии. Он провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником, посетил промышленные предприятия, Национальную академию наук, Минский научно-практический центр хирургии и трансплантологии.

На встрече с Лукашенко Додик заявил, что считает белорусского президента другом и братом народа Республики Сербской. Президенты обсудили различные направления сотрудничества между двумя странами. Додик объявил, что возглавляемая им республика планирует закупить белорусскую сельскохозяйственную технику и электробусы на общую сумму около $10 млн.