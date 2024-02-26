В Подольске локализовали пожар площадью 2 тыс. кв. м на складах
В Подольске горит производственно-складское здание, пожар распространился на площадь 2 тыс. кв. м, сообщило МЧС в телеграм-канале.
Пожарные не допустили распространения огня. На месте работают более 50 специалистов министерства и 15 единиц техники.
Пожар начался в нежилом здании на улице Большая Серпуховская, д. 43, строение 15. Оно находится на территории промзоны.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», в здании находится столярная мастерская, а также два предприятия, занимающихся металлообработкой — «Секьюрити Системс» и «АвиаИнжиниринг». Вторая компания занимается ремонтом воздушных судов и поставкой запчастей и комплектующих к вертолетам.
Ночью 24 февраля в поселке Горный Щит под Екатеринбургом сгорел торговый павильон. Огонь охватил 600 кв. м, в тушении участвовали 16 человек и четыре единицы техники. Судя по видео, которое опубликовало МЧС, павильон полностью сгорел. Информация о пострадавших не поступала.
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