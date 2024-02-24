Под Екатеринбургом сгорел торговый павильон
В поселке Горный Щит в Свердловской области загорелся торговый павильон, огонь охватил 600 кв. м. Об этом сообщило МЧС в своем телеграм-канале.
В тушении участвовали 16 человек и четыре единицы техники. Пожарные ликвидировали открытое горение около 20:26. Судя по видео, которое опубликовало МЧС, павильон полностью сгорел. Информация о пострадавших не поступала.
По данным Е1, загорелся торговый комплекс "Колхозный двор". Издание отмечает, что в декабре 2022 года комплекс уже горел, тогда площадь пожара составила 300 кв. м.
В конце января 2024 года пожар произошел на Восточном рынке в Краснодаре — одном из крупнейших в городе. Изначально площадь пожара составила 250 кв. м, позже она выросла до 300 кв. м.
В тушении участвовали 57 человек и 25 единиц техники. Пострадавших и погибших не было.
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