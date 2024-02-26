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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский призвал перестать давать визы «путинистам» в Италии

Зеленский: в Италии много сторонников Путина, нужно перестать давать им визы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Италии проживает большое количество сторонников президента России Владимира Путина, следует перестать давать им визы, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста итальянской газеты Corriere della Sera.

Вопрос касался президентских выборов в США: сможет ли Европа заменить американскую сторону, поддерживающую Украину поставками оружия, в случае, если победит Дональд Трамп. Политик неоднократно высказывался о том, что прекратит военный конфликт за короткое время, и выступал с критикой решений нынешней администрации, в том числе относительно передачи вооружений.

«Премьер-министр [Италии] Джорджа Мелони, несомненно, поддерживает Украину. <...> Однако мы знаем, что в Италии много путинистов, как и в Европе. Перестаньте давать им визы. Отмените действия их виз. Вы можете дать ПВО, я знаю, у вас оно есть. <...> Мы готовим их список, не только в отношении Италии, который будет представлен Европейской комиссии», — сказал Зеленский.

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Он спросил, смогут ли европейские политики «заставить их замолчать» и «дать понять, что Россия представляет собой угрозу не только для Украины, но и для всех» европейцев. Зеленский выразил мнение, что страны Евросоюза не готовы к таким действиям.

Власти России осуждают помощь Украине и считают, что страны, которые поставляют Киеву вооружения, являются участниками конфликта.

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Владимир Зеленский

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25 января 1978 года
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