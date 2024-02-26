В Алжире открыли новую Большую мечеть

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун официально открыл Большую мечеть Джамаа аль-Джазаир в столице при участии богословов и членов правительства, сообщает Algerie 360.

Мечеть является третьей по величине в мире после молельного дома аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине. Молитвенный зал площадью 20 тыс. кв. м может вместить до 120 тыс. верующих. Купол над помещением достигает 50 м в высоту, а смотровая площадка наверху позволит посетителям оценить панорамный вид на Алжирский залив.

На данный момент Джамаа аль-Джазаир — самая большая мечеть в Африке. Ее начали строить в 2013 году, спустя семь лет открыли молитвенный зал. Комплекс включает в себя 12 зданий, в том числе библиотеку с миллионом книг, лекционный зал, музей исламского искусства и истории, а также высшую школу исламских наук.

Архитектор Юрген Энгель работал в тесном сотрудничестве с исламскими учеными и архитекторами, чтобы здание соответствовало строгим требованиям дизайна мечети

В декабре 2023 года в секторе Газа разрушили Великую мечеть Омара (другое название — мечеть Аль-Кабир), история которой насчитывала больше тысячи лет. Палестинское исламистское движение ХАМАС утверждало, что здание получило множество повреждений в результате авиаудара Израиля. Мечеть стояла на месте старого христианского храма, который был перестроен после арабского завоевания.