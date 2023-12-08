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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В секторе Газа разрушили Великую мечеть

ХАМАС заявил о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Палестинская группировка утверждает, что Израиль разрушил Большую мечеть Омара, или Великую мечеть Газы, история которой насчитывает больше тысячи лет. Всего, по данным ХАМАС, с начала войны в секторе Газа уничтожены 104 мечети
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Движение ХАМАС утверждает, что в результате авиаудара Израиля была разрушена Большая мечеть Омара (Великая мечеть Газы, мечеть Аль-Кабир). Заявление палестинской группировки приводит канал Al Ghad.

Как пишет Reuters, фотографии, на которых видны обвалившиеся стены и крыша здания, а также большая трещина в основании минарета, публикуют и другие СМИ, подконтрольные ХАМАС. Когда именно были сделаны снимки, установить не удалось.

Большая мечеть Омара, которую также называют Великой мечетью, находится в старом квартале города Газа, она была возведена в пятом веке, пишет AFP, это старейшая и самая крупная мечеть на территории анклава. Она стоит на месте старого христианского храма, который был перестроен в мечеть после арабского завоевания.

Жители сектора Газа, которые ранее проживали рядом с мечетью, но после начала войны Израиля и ХАМАС эвакуировались на юг анклава, комментируя Reuters сообщения о разрушении здания, назвали действия ЦАХАЛ варварством. Один из собеседников агентства, 45-летний портной Ахмед Немер, обвинил Израиль в «попытках стереть наши воспоминания».

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Фото:Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинские СМИ сообщают, что мечеть неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Израиля. ЦАХАЛ не комментировала обвинения, передает Times of Israel.

По оценкам министерства по делам древностей сектора Газа, с начала войны в анклаве было уничтожено 104 мечети. Власти анклава, подконтрольного ХАМАС, обратились к ЮНЕСКО с призывом защитить древние памятники архитектуры.

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Израильские военные наносят удары по сектору Газа с тех пор, как 7 октября боевики ХАМАС напали на страну, убили сотни и ранили тысячи израильтян и захватили заложников. 5 декабря начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что израильские военные перешли к третьему этапу наземных операций в секторе Газа. Он заявил, что войска ЦАХАЛ захватили многие опорные пункты ХАМАС на севере региона и теперь атакуют пункты на юге.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
сектор Газа ХАМАС мечеть Израиль
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