В секторе Газа разрушили Великую мечеть

Палестинская группировка утверждает, что Израиль разрушил Большую мечеть Омара, или Великую мечеть Газы, история которой насчитывает больше тысячи лет. Всего, по данным ХАМАС, с начала войны в секторе Газа уничтожены 104 мечети

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Движение ХАМАС утверждает, что в результате авиаудара Израиля была разрушена Большая мечеть Омара (Великая мечеть Газы, мечеть Аль-Кабир). Заявление палестинской группировки приводит канал Al Ghad.

Как пишет Reuters, фотографии, на которых видны обвалившиеся стены и крыша здания, а также большая трещина в основании минарета, публикуют и другие СМИ, подконтрольные ХАМАС. Когда именно были сделаны снимки, установить не удалось.

Большая мечеть Омара, которую также называют Великой мечетью, находится в старом квартале города Газа, она была возведена в пятом веке, пишет AFP, это старейшая и самая крупная мечеть на территории анклава. Она стоит на месте старого христианского храма, который был перестроен в мечеть после арабского завоевания.

Жители сектора Газа, которые ранее проживали рядом с мечетью, но после начала войны Израиля и ХАМАС эвакуировались на юг анклава, комментируя Reuters сообщения о разрушении здания, назвали действия ЦАХАЛ варварством. Один из собеседников агентства, 45-летний портной Ахмед Немер, обвинил Израиль в «попытках стереть наши воспоминания».

Палестинские СМИ сообщают, что мечеть неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Израиля. ЦАХАЛ не комментировала обвинения, передает Times of Israel.

По оценкам министерства по делам древностей сектора Газа, с начала войны в анклаве было уничтожено 104 мечети. Власти анклава, подконтрольного ХАМАС, обратились к ЮНЕСКО с призывом защитить древние памятники архитектуры.

Израильские военные наносят удары по сектору Газа с тех пор, как 7 октября боевики ХАМАС напали на страну, убили сотни и ранили тысячи израильтян и захватили заложников. 5 декабря начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что израильские военные перешли к третьему этапу наземных операций в секторе Газа. Он заявил, что войска ЦАХАЛ захватили многие опорные пункты ХАМАС на севере региона и теперь атакуют пункты на юге.