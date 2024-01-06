Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести»

В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести» после взрывов

В Иране над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум подняли красный флаг, сообщает агентство Tasnim.

Это произошло после взрывов у могилы генерала Касема Сулеймани, которые прогремели 3 января 2024 года — во время траурного шествия в Кермане по случаю третьей годовщины его гибели. Жертвами взрывов стали около ста участников траурной процессии. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара 3 января 2020 года вблизи международного аэропорта в Багдаде. После этого над мечетью Джамкаран также подняли красный флаг. Тогда CNBC отметил, что красные флаги в шиитской традиции символизируют как «несправедливо пролитую кровь, так и призыв отомстить за убитого человека».