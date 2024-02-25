Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области украинском дроне

В Белгородской области второй раз за день сбили украинский беспилотник

Фото: Минобороны России

Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Беспилотник попытался атаковать регион около 11:00 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Это уже вторая попытка атаки украинских дронов на регион за сутки. Так, в ночь на 25 февраля средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два беспилотника. Еще четыре дрона сбили над акваторией Черного моря, заявили в Минобороны.

24 февраля ведомство отчиталось о перехвате четырех беспилотников над Тульской, Курской и Липецкой областями.