В Белгородской области второй раз за день сбили украинский беспилотник
Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Беспилотник попытался атаковать регион около 11:00 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.
Это уже вторая попытка атаки украинских дронов на регион за сутки. Так, в ночь на 25 февраля средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два беспилотника. Еще четыре дрона сбили над акваторией Черного моря, заявили в Минобороны.
24 февраля ведомство отчиталось о перехвате четырех беспилотников над Тульской, Курской и Липецкой областями.
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