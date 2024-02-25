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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области второй раз за день сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области украинском дроне
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Беспилотник попытался атаковать регион около 11:00 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Это уже вторая попытка атаки украинских дронов на регион за сутки. Так, в ночь на 25 февраля средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два беспилотника. Еще четыре дрона сбили над акваторией Черного моря, заявили в Минобороны.

24 февраля ведомство отчиталось о перехвате четырех беспилотников над Тульской, Курской и Липецкой областями.

В Белгородской области второй раз за день сбили украинский беспилотник
В Белгородской области второй раз за день сбили украинский беспилотник

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Минобороны Белгородская область беспилотники дроны
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