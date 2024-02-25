Госдеп США назвал фиктивными парламентские выборы в Белоруссии

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США считают парламентские выборы в Белоруссии фиктивными, так как они были проведены в атмосфере страха, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в соцсети Х (ранее — Twitter).

«Мы осуждаем сегодняшние фиктивные парламентские выборы в Белоруссии. Невозможно провести свободные и честные выборы в атмосфере страха и с более чем 1400 политзаключенными», — написал он.

Миллер подчеркнул, что США поддерживают «демократические стремления белорусского народа».

«Мы разберемся без США, что нам делать и как проводить выборы», — прокомментировал заявление Госдепа председатель белорусской Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, его слова передает БелТА.

25 февраля в Белоруссии прошел единый день голосования — граждане избирали палату представителей и местные советы. Это первые выборы в Белоруссии после президентских, прошедших в августе 2020 года и вызвавших длительные массовые протесты.

После событий августа 2020 года белорусский правозащитный центр «Весна» стал вести список политзаключенных в стране — на настоящий момент их число превышает 1400 человек.

Явка избирателей составила 72,98%. На выборах присутствовали более 45 тыс. национальных наблюдателей, а также 294 международных, в том числе «эксперты из европейских и иных стран».

Белоруссия не пригласила в качестве наблюдателей экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Такое решение в белорусском постпредстве при международных организациях в Вене объяснили «деградацией атмосферы межгосударственного взаимодействия на пространстве ОБСЕ».