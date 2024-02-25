 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Госдеп США назвал фиктивными парламентские выборы в Белоруссии

Госдеп: США считают парламентские выборы в Белоруссии фиктивными
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

США считают парламентские выборы в Белоруссии фиктивными, так как они были проведены в атмосфере страха, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в соцсети Х (ранее — Twitter).

«Мы осуждаем сегодняшние фиктивные парламентские выборы в Белоруссии. Невозможно провести свободные и честные выборы в атмосфере страха и с более чем 1400 политзаключенными», — написал он.

Миллер подчеркнул, что США поддерживают «демократические стремления белорусского народа».

«Мы разберемся без США, что нам делать и как проводить выборы», — прокомментировал заявление Госдепа председатель белорусской Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, его слова передает БелТА.

В Белоруссии закрылись избирательные участки на парламентских выборах
Политика
Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

25 февраля в Белоруссии прошел единый день голосования — граждане избирали палату представителей и местные советы. Это первые выборы в Белоруссии после президентских, прошедших в августе 2020 года и вызвавших длительные массовые протесты.

После событий августа 2020 года белорусский правозащитный центр «Весна» стал вести список политзаключенных в стране — на настоящий момент их число превышает 1400 человек.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Явка избирателей составила 72,98%. На выборах присутствовали более 45 тыс. национальных наблюдателей, а также 294 международных, в том числе «эксперты из европейских и иных стран».

Белоруссия не пригласила в качестве наблюдателей экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Такое решение в белорусском постпредстве при международных организациях в Вене объяснили «деградацией атмосферы межгосударственного взаимодействия на пространстве ОБСЕ».

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
Госдепартамент США США Белоруссия парламентские выборы
Материалы по теме
Что ждать от парламентских выборов в Белоруссии
Политика
В Белоруссии закрылись избирательные участки на парламентских выборах
Политика
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 65%
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Посольство в Молдавии призвало наказать разрушивших обелиск красноармейцу Общество, 22:41
Reuters описал новый подход штаба Трампа «кто такая Никки Хейли» Политика, 22:40
NYT сообщила о сети секретных баз ЦРУ на Украине у границы с Россией Политика, 22:32
Подполковник полиции Москвы попал под два суда одновременно Общество, 22:30
Адвокат опроверг данные об уголовном деле на петербурженку из-за пикета Политика, 22:09
Госдеп США назвал фиктивными парламентские выборы в Белоруссии Политика, 22:08
В чемпионате Испании помощница арбитра разбила голову о телекамеру Спорт, 21:14
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Балицкий заявил, что российские военные вошли в Работино Политика, 21:14
В офисе Зеленского не исключили приглашение России на саммит по Украине Политика, 21:13
Глава ЦРУ тайно посетил Украину Политика, 21:13
Суд в США одобрил сделку Binance о признании вины и выплате $4,3 млрд Финансы, 21:04
В Белоруссии закрылись избирательные участки на парламентских выборах Политика, 21:02
«Ливерпуль» победил «Челси» и в десятый раз выиграл Кубок английской лиги Спорт, 20:47
«Ливерпуль» победил «Челси» и в десятый раз выиграл Кубок английской лиги Спорт, 20:47