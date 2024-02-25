В Полтаве и Кропивницком прозвучали взрывы
В Полтаве и Кропивницком (бывший Кировоград) прозвучали взрывы, сообщает «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов.
За пару минут до сообщения о взрыве в Полтаве в регионе объявили воздушную тревогу, об этом написал руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале.
Воздушные силы ВСУ также призвали жителей Кропивницкого пройти в укрытия.
Ранее в этот же день, 25 февраля, взрыв произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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