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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожье прозвучал взрыв

Власти Запорожья сообщили о взрыве
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Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Смоленко / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Дмитрий Смоленко / Keystone Press Agency / Global Look Press

В городе Запорожье (подконтролен Украине) произошел взрыв, сообщил в телеграм-канале глава местной администрации, которая назначена украинскими властями, Иван Федоров.

Перед этим Федоров предупредил, что в Запорожской области объявлена воздушная тревога. Ее отменили спустя 24 минуты.

20 февраля в Запорожье также прозвучали взрывы.

Несколькими днями ранее, 17 февраля, взрыв произошел в селе Натальевка Запорожской области. Федоров сообщал, что повреждения мог получить объект инфраструктуры.

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Теги
Украина Военная операция на Украине Запорожье взрывы
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