В Запорожье прозвучал взрыв
В городе Запорожье (подконтролен Украине) произошел взрыв, сообщил в телеграм-канале глава местной администрации, которая назначена украинскими властями, Иван Федоров.
Перед этим Федоров предупредил, что в Запорожской области объявлена воздушная тревога. Ее отменили спустя 24 минуты.
20 февраля в Запорожье также прозвучали взрывы.
Несколькими днями ранее, 17 февраля, взрыв произошел в селе Натальевка Запорожской области. Федоров сообщал, что повреждения мог получить объект инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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