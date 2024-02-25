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Военная операция на Украине ,  
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В Хмельницкой и Киевской областях прозвучали взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, в Киеве сработала ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине

В Хмельницкой области на западе Украины слышны звуки взрывов, сообщают «РБК Украина» и «Суспільне».

По данным на 6:43 мск, в регионе, а также в Черкасской, Полтавской и Киевской областях звучала воздушная тревога. В Киевской области сработала система ПВО, сообщила областная администрация.

Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге
Политика

Накануне, 24 февраля, взрывы прогремели в Николаевской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что «взрыв был за городом».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
взрыв Хмельницкая область Украина Киевская область
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