В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, в Киеве сработала ПВО

В Хмельницкой и Киевской областях прозвучали взрывы

В Хмельницкой области на западе Украины слышны звуки взрывов, сообщают «РБК Украина» и «Суспільне».

По данным на 6:43 мск, в регионе, а также в Черкасской, Полтавской и Киевской областях звучала воздушная тревога. В Киевской области сработала система ПВО, сообщила областная администрация.

Накануне, 24 февраля, взрывы прогремели в Николаевской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что «взрыв был за городом».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.