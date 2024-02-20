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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре, Кременчуге и Запорожье прогремели взрывы

«Страна»: в Днепре, Кременчуге и Запорожье прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Кременчуге Полтавской области и городе Днепр (бывший Днепропетровск) Днепропетровской области прозвучали взрывы, передают «Страна.ua» и «Суспiльне». По данным последнего, звуки взрывов было слышно в пригороде Днепра.

«Страна» пишет, что также взрывы слышали жители Запорожья. Глава военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил об обстреле. Запорожская и Херсонская область по итогам референдумов осенью 2022 года вошли в состав России, часть их территорий, в том числе эти города, остаются под контролем Киева.

Во время сообщений о взрывах в регионах была объявлена воздушная тревога. Ее отменили в 1:13 мск в Днепропетровской и Полтавской областях, в 1,34 мск — на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Сигналы тревоги все еще слышны в остающейся под контролем Киева части Запорожской области.

В городах центральной Украины прогремели взрывы
Политика
Фото:Jeff J Mitchel / Getty Images

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Запорожье Кременчуг Днепр Херсон взрывы Воздушная тревога
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