В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В селе Натальевка Запорожской области прогремел взрыв, повреждения мог получить объект инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Иван Федоров.
«Предварительно попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья», — написал он, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. В регионе действовала воздушная тревога.
Ранее, 15 февраля, взрывы прозвучали в Киеве, в Днепре, Запорожье, Львове и Хмельницкой области. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
На следующий день взрывы прогремели в Харьковской и Полтавской областях.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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