 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области поврежден объект инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В селе Натальевка Запорожской области прогремел взрыв, повреждения мог получить объект инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Иван Федоров.

«Предварительно попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья», — написал он, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. В регионе действовала воздушная тревога.

В Харьковской и Полтавской областях прогремели взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Ранее, 15 февраля, взрывы прозвучали в Киеве, в Днепре, Запорожье, Львове и Хмельницкой области. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

На следующий день взрывы прогремели в Харьковской и Полтавской областях.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Украина Запорожье инфраструктура
Материалы по теме
В Харьковской и Полтавской областях прогремели взрывы
Политика
В Киеве, Днепре, Запорожье и Львове прогремели взрывы
Политика
В Днепре прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Китай назвал смерть Навального внутренним делом России Политика, 15:17
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 15:11
Российский призер ЧЕ по фигурному катанию завершил карьеру в 25 лет Спорт, 14:58
Депутата исключили из «Единой России» за слова о военных «зеках и бичах» Политика, 14:45
Матери Алексея Навального выдали документ о его смерти Политика, 14:32
Шольц призвал все страны ЕС договориться о гарантиях для Украины Политика, 14:27
Как онлайн-реклама влияет на покупки одежды в рознице РБК и Яндекс Реклама, 14:18
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ЕК допустила отправку доходов от активов России на оружие для Украины Политика, 14:16
Столтенберг заявил о превосходстве НАТО над Россией в военном плане Политика, 14:13
Степанова и Букин завоевали золото Спартакиады в танцах на льду Спорт, 14:10
В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 14:06
Захарова поспорила с Зеленским о причинах ухода ВСУ из Авдеевки Политика, 13:45
Биатлонист Халили выиграл масс-старт на Спартакиаде Спорт, 13:35
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 13:30