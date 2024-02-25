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Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде до утра 26 февраля

МЧС предупредило о ледяном дожде и гололеде в Москве до утра 26 февраля
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве с 18:00 25 февраля и до 9:00 26 февраля ожидается ледяной дождь и гололед, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета.

В связи с непогодой с 16:00 в Подмосковье и с 18:00 в Москве объявлено штормовое предупреждение, которое продлится до 10:00 26 февраля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В городе объявлен желтый уровень погодной опасности, помимо гололеда, ожидается ветер с порывами до 15 м/с, добавили в Гидрометцентре.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

21 февраля Вильфанд рассказал, что феномен Эль-Ниньо, из-за которого температура атмосферы Земли достигала рекордных значений с лета 2023 года, прекратится во второй половине 2024 года, его нейтральная фаза начнется уже во второй половине апреля. Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного, но не более, чем на три градуса.

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