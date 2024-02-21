В ВШЭ спрогнозировали рост неблагоприятных климатических условий в России

В ВШЭ спрогнозировали рост неблагоприятных условий климата для жизни в России

К 2050 году в России на территориях с неблагоприятными климатическими условиями будут жить до 14% населения, прогнозируют эксперты ВШЭ. Чтобы справиться с последствиями, они предлагают создать стратегию адаптации россиян

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

К середине XXI доля россиян, живущих на территориях с неблагоприятными климатическими условиями, увеличится, говорится в материалах НМЦУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» ВШЭ (есть в распоряжении РБК).

По оценке экспертов, в период 2011-2020 годов 90% населения России проживало в районах с более благоприятными климатическими условиями.

Авторы рассмотрели промежуточный и жесткий сценарии изменения климата до 2050 года.

В первом случае ожидается сохранение объема выбросов парниковых газов и рост средней глобальной температуры на 2°C. При этом климатические условия в европейской части России улучшатся, а в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока — ухудшатся. Из-за увеличения влажности, количества осадков и скорости ветра в зимний период в Забайкалье и на юге Дальнего Востока возможно исчезновение благоприятной зоны для проживания. В Якутии и на побережье Охотского моря неблагоприятная зона расширится на юг. Абсолютно неблагоприятная зона сохранится только на побережье Северного Ледовитого океана в азиатской части страны, говорится в исследовании. Таким образом, площадь благоприятной зоны сократится на 1,7 п.п., условно благоприятной — на 7,6 п.п., неблагоприятной увеличится на 3,8 п.п., очень неблагоприятной — на 2,5 п.п.

Во втором сценарии прогнозируется рост выбросов парниковых газов и потепление на 2.4°C. Большая часть населения продолжит жить в благоприятном климате, однако возрастут риски ухудшения погоды на юге европейской части страны из-за усиления тепловой нагрузки. Абсолютно неблагоприятная зона сохранится только на арктических островах, говорится в материалах. Таким образом, площадь благоприятной зоны увеличится на 0,7 п.п., неблагоприятной — на 6,3 п.п., очень неблагоприятной — на 3,6 п.п., условно благоприятной — сократится на 8,5 п.п.

«Оба сценария показывают рост доли населения в условно неблагоприятной, неблагоприятной и очень неблагоприятной зонах (с 9,17 до 14,93/13,53%) за счет сокращения зон с более жесткими условиями и одновременно возможного ухудшения ситуации на юге Сибири и на Дальнем Востоке», — приходят к выводу эксперты.

При этом они допустили возвращение юга европейской части России (12 млн человек или 8,7% населения) в наиболее благоприятную зону в зависимости от климатического сценария.

По мнению авторов, необходимо создать стратегию адаптации населения к климатическим изменениям и интегрировать ее в стратегическое планирование. Ее нужно разработать с учетом выявленных противоречий — прогнозируемого сокращения населения северных регионов, в том числе Центральной России, при одновременном улучшении природно-климатических условий жизни человека и ростом населения южных регионов на фоне рисков засухи и жары.

По прогнозу Международного института прикладного системного анализа (IIASA), РАНХиГС и Росстата, численность населения России к 2050 году сократится на 6,5%, с 146,9 млн (в 2018 году) до 137,4 млн (в 2050 году) человек. При этом ожидается рост числа жителей Кавказа, Краснодарского края, Крыма и регионов с крупными городскими агломерациями. Население Московского региона, по прогнозу экспертов, достигнет 23 млн человек (17% от населения страны).