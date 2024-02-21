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Вильфанд назвал срок окончания периода «рекордных температур»

Вильфанд спрогнозировал прекращение феномена Эль-Ниньо после апреля 2024 года
Фото: Milos Bicanski / Getty Images
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Феномен Эль-Ниньо, из-за которого температура атмосферы Земли достигала рекордных значений с лета 2023 года, прекратится во второй половине 2024 года, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного, но не более, чем на 3 градуса.

Обратный процесс, когда она становится холоднее обычного на примерно ту же температуру, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка» соответственно. Они сменяют друг друга каждые 2–7 лет.

По словам синоптика, именно в связи развитием Эль-Ниньо восьмой месяц подряд наблюдаются рекордные месячные значения температуры, начиная с июня 2023 года, который был самым жарким.

«Температура поверхности океана повышается на огромной территории, а за счет того, что теплоемкость воды в четыре раза больше теплоемкости воздуха, и плотность воды почти в 1 тыс. раз больше, чем плотность воздуха, даже небольшая передача этого тепла оказывает очень существенное влияние на повышение температуры атмосферы», — объяснил Вильфанд.

Он уточнил, что речь идет о средней глобальной температуре, а не о конкретной — в Москве или в Лондоне.

Например, январь 2024 года стал восьмым месяцем подряд, когда температура по всей Земле была максимальной, и это случилось из-за Эль-Ниньо, рассказал синоптик. По его словам, сейчас температура в экваториальных районах Тихого океана все еще выше нормы, но постепенно, начиная с апреля, аномалия будет уменьшаться.

«В период с апреля по июль уже будет нейтральная фаза — температура будет близка к обычным значениям. А дальше, по некоторым расчетам, есть модель воспроизведения Эль-Ниньо, даже Ла-Нинья [температура холоднее нормы. — РБК]», — сообщил Вильфанд, добавив, что во втором полугодии феномен Эль-Ниньо уже перестанет сказываться.

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Фото:Gaston Brito Miserocchi / Getty Images

Накануне научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Игорь Мохов спрогнозировал, что из-за Эль-Ниньо есть высокий риск сильной жары в европейской части России летом 2024 года.

«Но наибольший риск, если переходит в фазу Ла-Нинья в течение года. И даже тогда не 100% вариант, но повышенный риск, что высокая температура и жара [будут] на европейской территории России», — сказал он.

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