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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги
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Военная операция на Украине

В Одессе прогремели взрывы, до этого там объявили воздушную тревогу, сообщают украинские издания «Страна.ua», Суспільне и Укрінформ со ссылкой на корреспондентов.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского (находится на юго-востоке области) и Измаильского (находится на юге области) районов проследовать в укрытия и находиться там до отбоя воздушной тревоги.

Сирены тревоги, по данным на 00:13, также звучат в Харьковской, Полтавской, Николаевской областях Украины.

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Фото:Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прошлой ночью в Одесской области тоже прогремели взрывы. Еще взрывы были слышны в Полтавской области, в частности в Миргородском районе. Местные власти сообщили, что пострадавших и разрушений не было.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Одесса Одесская область Украина взрывы
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